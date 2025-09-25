12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 20:20

На Житомирщині чоловік стріляв у родичів дружини

25 вересня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині затримали чоловіка, який розпочав стрілянину. Це стало через сварку між колишнім подружжям

Про це повідомляє поліція Житомирської області передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 23 вересня у дворі багатоповерхівки в місті Коростені. Під час сварки з колишньою дружиною 36-річний чоловік стріляв у її родичів, які втрутились в конфлікт. Внаслідок стрілянини двоє людей отримали поранення.

Відомо, що 26-річна жінка звернулась за допомогою до свого 49-річного батька. Разом із ним приїхала молодша донька. В результаті все це переросло в сутичку між чоловіками, під час якої колишній зять стріляв у родичів. Потім зловмисник втік.

Внаслідок стрілянини поранення отримали його тесть та 18-річна сестра колишньої дружини. Потерпілих госпіталізували медики.

Вранці правоохоронці затримали чоловіка. Також у нього вилучили предмет, схожий на автомат. Свої дії він пояснив самозахистом. Тепер йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку. На щастя, ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина поліція затримання Житомирська область
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Інвалідність за 3 тисячі: на Одещині викрили лікарів
25 вересня 2025, 19:55
На Київщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП
25 вересня 2025, 19:45
На Житомирщині затримали наркодилера, який продавав "товар" по всій Україні
25 вересня 2025, 19:15
На Дніпропетровщині чоловік "знайшов дітей", щоб виїхати за кордон
25 вересня 2025, 18:57
У Харкові засудили фаната РФ, який виправдовував росіян
25 вересня 2025, 18:37
У Києві хірург провів операцію по корекції грудей жінці з онкологією: що йому загрожує
25 вересня 2025, 17:58
На Черкащині прокурор незаконно отримав понад 532 тис. грн пенсії по інвалідності
25 вересня 2025, 17:37
Через масовий виїзд паломників-хасидів збільшився пасажиропотік на кордоні
25 вересня 2025, 17:33
В Одесі викрили шахраїв, які привласнили 6 квартир та 12 млн. грн
25 вересня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »