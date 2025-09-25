Фото: Нацполіція

На Житомирщині затримали чоловіка, який розпочав стрілянину. Це стало через сварку між колишнім подружжям

Про це повідомляє поліція Житомирської області передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 23 вересня у дворі багатоповерхівки в місті Коростені. Під час сварки з колишньою дружиною 36-річний чоловік стріляв у її родичів, які втрутились в конфлікт. Внаслідок стрілянини двоє людей отримали поранення.

Відомо, що 26-річна жінка звернулась за допомогою до свого 49-річного батька. Разом із ним приїхала молодша донька. В результаті все це переросло в сутичку між чоловіками, під час якої колишній зять стріляв у родичів. Потім зловмисник втік.

Внаслідок стрілянини поранення отримали його тесть та 18-річна сестра колишньої дружини. Потерпілих госпіталізували медики.

Вранці правоохоронці затримали чоловіка. Також у нього вилучили предмет, схожий на автомат. Свої дії він пояснив самозахистом. Тепер йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

