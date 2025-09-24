11:55  24 сентября
24 сентября 2025, 12:15

190 млн грн убытков: в Черкасской области незаконно добывали каолин

24 сентября 2025, 12:15
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили схему незаконной добычи каолина на территории Мурзинского месторождения

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Деятельность организовал директор департамента коммерческой структуры, занимающейся производством огнеупорных изделий и добычей полезных ископаемых.

Чтобы увеличить объемы добычи, предприятие вышло за пределы разрешения на использование недр. В результате государство понесло убытки почти на 190 млн грн.

Подозрение объявили директору департамента и еще одному работнику, непосредственно занимавшемуся незаконной добычей. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение при использовании недр, незаконная добыча полезных ископаемых). Суд должен избрать им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет организованная преступная группа за незаконную добычу песка. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 76 миллионов гривен.

24 сентября 2025
07 августа 2025
