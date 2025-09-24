Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Деятельность организовал директор департамента коммерческой структуры, занимающейся производством огнеупорных изделий и добычей полезных ископаемых.

Чтобы увеличить объемы добычи, предприятие вышло за пределы разрешения на использование недр. В результате государство понесло убытки почти на 190 млн грн.

Подозрение объявили директору департамента и еще одному работнику, непосредственно занимавшемуся незаконной добычей. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение при использовании недр, незаконная добыча полезных ископаемых). Суд должен избрать им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет организованная преступная группа за незаконную добычу песка. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 76 миллионов гривен.