Фото: Національна поліція України

Жінка з Житомира звернулася до поліції через систематичне насильство сина, який тривалий час її принижував

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі правоохоронці повідомили місцевому жителю про підозру у систематичному домашньому насильстві проти матері-пенсіонерки. За даними поліції, чоловік тривалий час зловживав алкоголем, після чого вчиняв конфлікти вдома. Він ображав та принижував матір, застосовував нецензурну лексику й висловлював погрози.

Постраждала жінка звернулася по допомогу до правоохоронців, коли зрозуміла, що самостійно впоратися із сином не зможе. Поліцейські неодноразово фіксували випадки агресивної поведінки чоловіка. У результаті на нього складали адміністративні протоколи та накладали штрафи, а також застосовували термінові заборонні приписи. Проте такі заходи не зупинили його дій.

Через повторювані випадки насильства слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігурантові оголосили про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України ("Домашнє насильство").

Наразі чоловіку може загрожувати покарання від громадських робіт до позбавлення волі строком до двох років. Остаточне рішення ухвалить суд.

