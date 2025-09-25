12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 15:05

У Житомирі син-пияк роками знущався з літньої матері: який строк світить домашньому тирану

25 вересня 2025, 15:05
Фото: Національна поліція України
Жінка з Житомира звернулася до поліції через систематичне насильство сина, який тривалий час її принижував

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі правоохоронці повідомили місцевому жителю про підозру у систематичному домашньому насильстві проти матері-пенсіонерки. За даними поліції, чоловік тривалий час зловживав алкоголем, після чого вчиняв конфлікти вдома. Він ображав та принижував матір, застосовував нецензурну лексику й висловлював погрози.

Постраждала жінка звернулася по допомогу до правоохоронців, коли зрозуміла, що самостійно впоратися із сином не зможе. Поліцейські неодноразово фіксували випадки агресивної поведінки чоловіка. У результаті на нього складали адміністративні протоколи та накладали штрафи, а також застосовували термінові заборонні приписи. Проте такі заходи не зупинили його дій.

Через повторювані випадки насильства слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігурантові оголосили про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України ("Домашнє насильство").

Наразі чоловіку може загрожувати покарання від громадських робіт до позбавлення волі строком до двох років. Остаточне рішення ухвалить суд.

Раніше повідомлялося про затримання у Харкові 35-річного чоловіка, який під виглядом "охоронця" заманив 15-річну дівчину на кладовище та зґвалтував її, залякуючи звинуваченнями у роботі на РФ.

