"Допомагала" по господарству: на Житомирщині жінка вкрала з картки пенсіонера понад 18 тис грн

У Звягелі Житомирської області правоохоронці завершили розслідування справи про крадіжку грошей з банківської картки 73-річного місцевого жителя. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 50-річна жителька Стриївської громади час від часу допомагала пенсіонеру по господарству. Під час одного з візитів вона проникла до його дачного будинку, викрала банківську картку з записаним пін-кодом.

Надалі знімала готівку в банкоматах та розраховувалася в магазинах. Частину викрадених коштів поліція вилучила.

Жінці оголошено підозру.

За чинним законодавством їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

