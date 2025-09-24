Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, діяльність організував 34-річний керівник місцевого підприємства. Він проводив роботи без будь-яких офіційних дозволів на користування надрами та видобування корисних копалин.

Протягом 2024 року компанія нелегально видобула 68 745 кубометрів піску. За підрахунками фахівців, це завдало довкіллю збитків на суму понад 68 мільйонів гривень. Такий обсяг робіт суттєво вплинув на природне середовище та призвів до значних втрат для держави.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури

Керівнику підприємства вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне користування надрами. Наразі вирішується питання щодо подальших слідчих дій та процесуальних заходів.

Досудове розслідування ведуть слідчі управління Нацполіції в Житомирській області. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура, а оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України в регіоні.

