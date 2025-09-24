11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 15:03

На Житомирщині викрили нелегальний видобуток піску на 68 млн грн

24 вересня 2025, 15:03
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили масштабний факт незаконного видобутку піску

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, діяльність організував 34-річний керівник місцевого підприємства. Він проводив роботи без будь-яких офіційних дозволів на користування надрами та видобування корисних копалин.

Протягом 2024 року компанія нелегально видобула 68 745 кубометрів піску. За підрахунками фахівців, це завдало довкіллю збитків на суму понад 68 мільйонів гривень. Такий обсяг робіт суттєво вплинув на природне середовище та призвів до значних втрат для держави.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури

Керівнику підприємства вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне користування надрами. Наразі вирішується питання щодо подальших слідчих дій та процесуальних заходів.

Досудове розслідування ведуть слідчі управління Нацполіції в Житомирській області. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура, а оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України в регіоні.

Раніше повідомлялося, організована злочинна група займалася незаконним видобутком піску, завдавши збитків державі на 76 мільйонів гривень. За даними слідства, видобутий матеріал планували постачати на будівельні майданчики, а справу вже передано до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область незаконний видобуток екологія збитки кримінальна справа підозра
Шахрай заволодів криптовалютою жителя Житомирщини на 14,6 млн грн
24 вересня 2025, 12:41
190 млн грн збитків: на Черкащині незаконно добували каолін
24 вересня 2025, 12:15
На Дніпропетровщині 19-річну дівчину підозрюють у систематичному насильстві над бабусею
23 вересня 2025, 16:23
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Ворог вдарив "Іскандерами" по навчальному підрозділу ЗСУ: є втрати
24 вересня 2025, 15:35
На Запоріжжі російські дрони вбили жінку та поранили подружжя
24 вересня 2025, 15:33
В Україні викрили мережу нарколабораторій з прибутком 16 млн грн щомісяця: судитимуть 11 фігурантів
24 вересня 2025, 15:16
Масові "замінування" у Києві: поліція перевіряє школи, адмінбудівлі та ТРЦ
24 вересня 2025, 15:10
Ескалація без меж: хто заробляє на війні, яку неможливо зупинити
24 вересня 2025, 14:55
Працевлаштування за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему для ухилянтів
24 вересня 2025, 14:45
В Україну надійшли перші дози вакцини проти грипу: Держлікслужба підтвердила якість
24 вересня 2025, 14:25
На Львівщині засудили "смотрящего" за установою виконання покарань
24 вересня 2025, 13:55
Зброя і патрони "поштою": львівська поліція викрила торговця зброєю
24 вересня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »