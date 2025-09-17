Розбій і напад на поліцейського на Житомирщині: нападнику загрожує до 15 років ув'язнення

Фото: Національна поліція

У Звягелі, що на Житомирщині, слідчі завершили досудове розслідування у справі щодо розбійного нападу, під час якого постраждав співробітник патрульної служби. Інцидент стався на початку червня в районному центрі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 36-річний місцевий житель розмовляв по телефону на вулиці, коли до нього підійшов 25-річний житель Київщини, який погрожував ножем і змусив віддати мобільний телефон. Нападник втік, проте правоохоронці оперативно розшукали його.

Під час затримання чоловік вдарив руків'ям ножа по обличчю патрульного. Обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння.

Йому інкримінують розбій, насильство щодо правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За чинним законодавством нападнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

