17 вересня 2025, 09:44

Розбій і напад на поліцейського на Житомирщині: нападнику загрожує до 15 років ув'язнення

17 вересня 2025, 09:44
Фото: Національна поліція
У Звягелі, що на Житомирщині, слідчі завершили досудове розслідування у справі щодо розбійного нападу, під час якого постраждав співробітник патрульної служби. Інцидент стався на початку червня в районному центрі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 36-річний місцевий житель розмовляв по телефону на вулиці, коли до нього підійшов 25-річний житель Київщини, який погрожував ножем і змусив віддати мобільний телефон. Нападник втік, проте правоохоронці оперативно розшукали його.

Під час затримання чоловік вдарив руків'ям ножа по обличчю патрульного. Обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння.

Йому інкримінують розбій, насильство щодо правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За чинним законодавством нападнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні в місті Звягель Житомирської області стався зухвалий розбійний напад. Невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у перехожого мобільний телефон. Під час затримання він ще й завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

