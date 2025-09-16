08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
02:30  16 вересня
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
02:00  16 вересня
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 10:32

На Житомирщині затримали агента РФ, який вчинив теракт із загибеллю людини

16 вересня 2025, 10:32
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали російського агента, який здійснив теракт на Житомирщині. Ввечері 14 вересня в одному з районів Коростишева вибухнув саморобний пристрій, жертвою став 34-річний місцевий житель

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта впродовж восьми годин після теракту. Ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира.

За матеріалами справи, чоловіка російські спецслужбісти завербували через Telegram-канали – він шукав гроші на "дозу". В обмін на обіцянку швидкого заробітку погодився підготувати теракт. Для конспірації він орендував квартиру в обласному центрі і під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення саморобної вибухівки.

За вказівками російських кураторів виконавець виготовив вибухівку, оснастив їїмобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Після цього фігурант заклав вибухівку у схованку, закидав її сміттям, а координати надіслав куратору. Агент встановив навпроти місця закладки камеру з віддаленим доступом, щоб росіяни могли відстежувати підхід жертви і дистанційно активувати вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ зірвала підготовку теракту у Львові, викривши двох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати таунхаус, де проживав боєць Сил оборони.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ теракт затримання Житомирська область агент рф
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Нічна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
16 вересня 2025, 10:55
COVID-19 в Україні: за тиждень – 19 смертей та майже 15 тисяч нових випадків
16 вересня 2025, 10:44
Нічна атака дронами на Київщину: пошкоджено понад 20 автівок і будинки
16 вересня 2025, 10:15
СБУ проводитиме масштабні безпекові заходи у Львові
16 вересня 2025, 10:06
Викрав виторг і сховався в готелі: у Житомирі затримали крадія-стажера
16 вересня 2025, 09:56
Зеленський назвав умову, за якої можливе припинення війни
16 вересня 2025, 09:47
РФ вночі запустила на Україну 113 безпілотників: сили ППО знешкодили 89
16 вересня 2025, 09:39
Під Києвом "Шахед" влучив у склад: чорний дим видно над столицею
16 вересня 2025, 09:15
Росіяни вдарили по гуртожитку у центрі Слов'янська
16 вересня 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »