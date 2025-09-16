Фото: СБУ

Правоохоронці затримали російського агента, який здійснив теракт на Житомирщині. Ввечері 14 вересня в одному з районів Коростишева вибухнув саморобний пристрій, жертвою став 34-річний місцевий житель

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта впродовж восьми годин після теракту. Ним виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира.

За матеріалами справи, чоловіка російські спецслужбісти завербували через Telegram-канали – він шукав гроші на "дозу". В обмін на обіцянку швидкого заробітку погодився підготувати теракт. Для конспірації він орендував квартиру в обласному центрі і під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення саморобної вибухівки.

За вказівками російських кураторів виконавець виготовив вибухівку, оснастив їїмобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Після цього фігурант заклав вибухівку у схованку, закидав її сміттям, а координати надіслав куратору. Агент встановив навпроти місця закладки камеру з віддаленим доступом, щоб росіяни могли відстежувати підхід жертви і дистанційно активувати вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ зірвала підготовку теракту у Львові, викривши двох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати таунхаус, де проживав боєць Сил оборони.