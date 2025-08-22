18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 20:32

ДТП в Житомирской области: пострадали 9 человек, среди них дети

22 августа 2025, 20:32
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 22 августа на автодороге Киев-Чоп, вблизи поселка Повчино Звягельского района. В результате ДТП девять человек получили травмы. Некоторых госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Volvo, которым управляла 42-летняя женщина, и микроавтобус Peugeot, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате ДТП микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Девять пассажиров получили травмы. Все они жители Киевской области.

16-летнюю девушку и 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию. Еще шесть человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Среди них двое детей, 10 и 13 лет, 16-летняя девушка и четыре женщины, 32, 39, 48 и 78 лет.

Напомним, жительница Хмельницкого района, совершившая ДТП с пятью погибшими, на время досудебного расследования будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

ДТП полиция Житомирская область
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
