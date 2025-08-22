Фото: Нацполиция

Авария произошла 22 августа на автодороге Киев-Чоп, вблизи поселка Повчино Звягельского района. В результате ДТП девять человек получили травмы. Некоторых госпитализировали в реанимацию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Volvo, которым управляла 42-летняя женщина, и микроавтобус Peugeot, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате ДТП микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Девять пассажиров получили травмы. Все они жители Киевской области.

16-летнюю девушку и 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию. Еще шесть человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Среди них двое детей, 10 и 13 лет, 16-летняя девушка и четыре женщины, 32, 39, 48 и 78 лет.

Напомним, жительница Хмельницкого района, совершившая ДТП с пятью погибшими, на время досудебного расследования будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.