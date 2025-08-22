11:54  22 августа
22 августа 2025, 13:01

В Черкасской области в результате ДТП пострадал 21-летний мотоциклист

22 августа 2025, 13:01
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция расследует ДТП с участием мотоцикла и внедорожника, которое произошло на трассе вблизи села Тальянки

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа около 14:00 на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" вблизи села Тальянки в Звенигородском районе.

Согласно предварительным данным полиции, 39-летний водитель мотоцикла не соблюдал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем "Land Rover", за рулем которого находилась 64-летняя женщина.

На месте работали полиция и следователи

На месте происшествия работали следователи, которые задокументировали обстоятельства ДТП и опросили участников происшествия. Состояние пострадавших уточняется.

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой средней или тяжелой тяжести телесные повреждения. Следствие продолжает устанавливать все детали инцидента и обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, в Киевской области водитель Tesla попал в ДТП с мотоциклом Spark SP-300, в результате которого пострадал мотоциклист.

