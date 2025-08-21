Фото: полиция

ДТП произошло 20 августа около 11:00 в Миргородском районе неподалеку от села Широкая Долина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На трассе столкнулись два автомобиля Ford Renault. В результате столкновения последний автомобиль перевернулся на крышу.

Оба водителя, мужчины 40 и 39 лет, получили травму. Их доставили в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

