Фото: полиция

В среду, 20 августа, на одной из улиц города Обухов произошло ДТП с участием автомобиля Tesla и мотоцикла Spark SP-300

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Tesla, припаркованный в крайней правой полосе, начал перестраиваться налево, не убедившись в безопасности. В этот момент в крайней левой полосе ехал 27-летний мотоциклист. Произошло столкновение.

Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу.

В ходе проверки документов у 22-летнего водителя Tesla полицейские обнаружили удостоверение с признаками подделки.

Открыты уголовные производства по фактам нарушения правил дорожного движения и использования поддельного документа.

