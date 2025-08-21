11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 12:56

В Киевской области водитель Tesla спровоцировал ДТП с мотоциклом: есть пострадавший

21 августа 2025, 12:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В среду, 20 августа, на одной из улиц города Обухов произошло ДТП с участием автомобиля Tesla и мотоцикла Spark SP-300

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Tesla, припаркованный в крайней правой полосе, начал перестраиваться налево, не убедившись в безопасности. В этот момент в крайней левой полосе ехал 27-летний мотоциклист. Произошло столкновение.

Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу.

В ходе проверки документов у 22-летнего водителя Tesla полицейские обнаружили удостоверение с признаками подделки.

Открыты уголовные производства по фактам нарушения правил дорожного движения и использования поддельного документа.

Напомним, жительница Хмельницкого района, совершившая ДТП с пятью погибшими, на время досудебного расследования будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Киевская область пострадавший мотоцикл
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК
21 августа 2025, 13:33
Опасная находка в лесу: на Полтавщине обезвредили боевую часть ракеты
21 августа 2025, 13:29
На Виннитчине двое мужчин хотели преодолеть Днестр, чтобы добраться до Молдовы
21 августа 2025, 13:20
В Житомирской области чиновник горсовета требовал 100 грн за каждый кубометр заготовленной древесины
21 августа 2025, 13:13
Обстрел Херсона: один погибший, пятеро раненых, в их числе полицейские
21 августа 2025, 13:10
В Украине почти у половины детей фиксируют признаки ПТСР, - Елена Зеленская
21 августа 2025, 12:48
Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46
Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"
21 августа 2025, 12:30
Это не война на уничтожение: почему Украина выстоит
21 августа 2025, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »