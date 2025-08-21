В Киевской области водитель Tesla спровоцировал ДТП с мотоциклом: есть пострадавший
В среду, 20 августа, на одной из улиц города Обухов произошло ДТП с участием автомобиля Tesla и мотоцикла Spark SP-300
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Tesla, припаркованный в крайней правой полосе, начал перестраиваться налево, не убедившись в безопасности. В этот момент в крайней левой полосе ехал 27-летний мотоциклист. Произошло столкновение.
Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу.
В ходе проверки документов у 22-летнего водителя Tesla полицейские обнаружили удостоверение с признаками подделки.
Открыты уголовные производства по фактам нарушения правил дорожного движения и использования поддельного документа.
