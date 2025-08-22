Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись автомобіль Volvo, яким керувала 42-річна жінка, та мікроавтобус Peugeot, за кермом якого був 49-річний чоловік. Внаслідок ДТП мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся. Дев'ятеро пасажирів отримали травми. Всі вони є жителями Київської області.

16-річну дівчину та 53-річну жінку госпіталізували до реанімації. Ще шістьох людей з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до медзакладу для обстеження та надання допомоги. Серед них двоє дітей, віком 10 та 13 років, 16-річна дівчина та четверо жінок, віком 32, 39, 48 та 78 років.

Нагадаємо, жителька Хмельницького району, яка скоїла ДТП із пʼятьма загиблими, на час досудового розслідування перебуватиме під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.