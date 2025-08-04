Фото: СБУ

Правоохранители задержали женщину, планировавшую теракт в Днепре. Задание она получала от российских кураторов онлайн

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали российскую агентшу, готовившую теракт в центре Днепра. 29-летняя наркозависимая родом из Винницы нашла "подработку" в мессенджере. Россияне "направили" ее в Павлоград на Днепропетровщине. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство.

После этого женщина получила новую задачу: приехать в Днепр, поселиться в заранее съемной квартире и провести доразведку возле здания правоохранителей, где враг планировал подрыв.

Женщина искала у места запланированного теракта место для тайника. Затем непосредственный исполнитель должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.

Сотрудники СБУ изъяли из тайника взрывное устройство, обезвредили его, а затем задержали российскую агентку, когда она пыталась скрыться из города. Известно, что женщина надеялась переехать в Одессу, чтобы "залечь на дно".

Теперь ей объявили о подозрении. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.