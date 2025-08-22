11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 14:56

У Житомирі ув'язнили підлітка, який готував вибух у центрі міста

22 серпня 2025, 14:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Житомирі отримав вирок 16-річний хлопець. Він намагався влаштувати вибух у центрі міста

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому 2025 року 16-річний хлопець у Telegram отримав пропозицію "підзаробити". Йому відправили інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також гроші через криптовалютний рахунок, щоб купити речі для виготовлення вибухового пристрою.

Згодом у місті Коростишеві підліток купив два мобільні телефони, алюмінієву пудру, покрівельні саморізи, ацетон, аміачну селітру, епоксидну смолу та інші речі й виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під каструлю.

Уже 28 лютого він приїхав до Житомира. Каструлю з вибухівкою він намагався розмістити біля обласної військової адміністрації. Тобто, на Алеї слави загиблих воїнів. Однак його затримала СБУ. Дії хлопця кваліфікували як підготовку до терористичного акту, незаконне виготовлення і зберігання вибухового пристрою.

Підліток уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, якою йому передбачили 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мережу російських агентів. Відомо, що серед них виявились підлітки. Неповнолітніх росіяни вербували через соціальні мережі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підліток теракт Житомир
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
Готувала теракт у центрі Дніпра: СБУ викрила наркозалежну російську агентку
04 серпня 2025, 16:55
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Мер Павлограда про демонтаж сталінського танку: "Цінності для громади він не представляє"
22 серпня 2025, 16:39
Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, є жертви
22 серпня 2025, 16:39
У Житомирі чоловік загинув після ножового поранення від "застільного товариша"
22 серпня 2025, 16:11
Такого фіналу він не очікував: у Луцьку хлопець освідчився коханій дівчині
22 серпня 2025, 15:58
На Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому
22 серпня 2025, 15:55
Від завтра Подільський міст у Києві знову працюватиме в обох напрямках
22 серпня 2025, 15:38
На Київщині солдата судили за бійку з командиром
22 серпня 2025, 15:36
На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які продали фальшивих водійських посвідчень на 35 млн грн
22 серпня 2025, 15:35
Масова загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому: що сталося
22 серпня 2025, 15:23
Під Києвом немає і не було ніякого виробництва ракет "Фламінго", – голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш"
22 серпня 2025, 15:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »