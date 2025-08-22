Ілюстративне фото

У Житомирі отримав вирок 16-річний хлопець. Він намагався влаштувати вибух у центрі міста

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому 2025 року 16-річний хлопець у Telegram отримав пропозицію "підзаробити". Йому відправили інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також гроші через криптовалютний рахунок, щоб купити речі для виготовлення вибухового пристрою.

Згодом у місті Коростишеві підліток купив два мобільні телефони, алюмінієву пудру, покрівельні саморізи, ацетон, аміачну селітру, епоксидну смолу та інші речі й виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під каструлю.

Уже 28 лютого він приїхав до Житомира. Каструлю з вибухівкою він намагався розмістити біля обласної військової адміністрації. Тобто, на Алеї слави загиблих воїнів. Однак його затримала СБУ. Дії хлопця кваліфікували як підготовку до терористичного акту, незаконне виготовлення і зберігання вибухового пристрою.

Підліток уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, якою йому передбачили 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мережу російських агентів. Відомо, що серед них виявились підлітки. Неповнолітніх росіяни вербували через соціальні мережі.