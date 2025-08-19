07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 07:55

Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця

19 серпня 2025, 07:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області перед судом постане 19-річний хлопець, якого обвинувачують в умисному вбивстві 41-річної родички. Трагічний інцидент стався на початку липня у місті Бердичеві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, між молодиком та жінкою виникла побутова суперечка в її квартирі. Під час конфлікту хлопець завдав родичці ножове поранення, від якого вона загинула. Усвідомивши скоєне, він сам зателефонував до поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Досудове розслідування проводили слідчі Бердичівського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік вбив односельця ножем. Конфлікт між 52 та 41-річними чоловіками стався в кафе. В ході сварки молодший дістав із сумки ніж та завдав "опоненту" декілька ударів в груди. Згодом він втік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область убивство конфлікт поліція суд хлопець родичка
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
На Одещині жінка ледь не спалила живцем сусідку
17 серпня 2025, 19:30
На Житомирщині чоловік кинув у дружину гранату
17 серпня 2025, 10:55
Всі новини »
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43
У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42
На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27
Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я
19 серпня 2025, 08:12
Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58
Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
19 серпня 2025, 07:50
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45
Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »