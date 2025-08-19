Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Житомирській області перед судом постане 19-річний хлопець, якого обвинувачують в умисному вбивстві 41-річної родички. Трагічний інцидент стався на початку липня у місті Бердичеві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, між молодиком та жінкою виникла побутова суперечка в її квартирі. Під час конфлікту хлопець завдав родичці ножове поранення, від якого вона загинула. Усвідомивши скоєне, він сам зателефонував до поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Досудове розслідування проводили слідчі Бердичівського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

