"Бізнес" на наркотиках: у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну

13 серпня 2025, 12:26
Фото: Національна поліція
Поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала виробництво та збут амфетаміну на території Житомира. До складу угруповання входили п'ятеро місцевих жителів віком від 34 до 46 років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що організатором протиправної діяльності був 34-річний чоловік. Разом із 44-річним спільником він орендував квартиру, де облаштував нарколабораторію. Після погіршення стану здоров'я старшого з учасників, організатор залучив нових поплічників.

Упродовж кількох місяців група змінювала місця виробництва амфетаміну.

Останню лабораторію поліцейські виявили у квартирі 36-річного знайомого організатора, де також знайшли амфетамін, прекурсори, лабораторне обладнання, пістолет Макарова та 40 набоїв.

Під час обшуків за кількома адресами вилучили:

  • психотропні речовини;
  • хімічні компоненти;
  • лабораторне обладнання;
  • зброю та боєприпаси.

Усі фігуранти отримали повідомлення про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція викрила 18-річного учасника наркоугруповання, який розповсюджував наркотики та психотропні речовини в Одесі. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено понад 21 кг психотропу a-PVP і 100 г канабісу. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку — близько 20 мільйонів гривень.

