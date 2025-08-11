В Житомирской области осудили мужчину, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю соседку

иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомирской области к 15 годам лишения свободы приговорили 30-летнего мужчину, неоднократно насиловавшего малолетнюю соседку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.

Следствие установило, что 30-летний житель Новоборовской общины, пользуясь доверительными отношениями с малолетней, не достигшей 14-летнего возраста, неоднократно совершал по отношению к ней действия сексуального характера.

"Черняховский районный суд Житомирской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

