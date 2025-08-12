Фото: Нацполиция

Авария произошла в Солоницевке, в пригороде Харькова. Причиной стал сильный дождь

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В поселке Солоницевка Харьковского района произошло серьезное ДТП. 57-летний водитель не смог удержать транспорт на скользкой дороге во время сильного ливня. Он слетел с дороги и влетел в гараж. Из-за сильного удара мужчину зажало внутри авто.

На место прибыли экстренные службы. Спасатели достали мужчину из истерзанного автомобиля, а затем его госпитализировали. По словам врачей, состояние водителя тяжелое. Известно, что пассажиров в автомобиле не было.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.