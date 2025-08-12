На Житомирщині жінка хотіла стрибнути з мосту: її врятували поліцейські

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Житомирській області правоохоронці запобігли самогубству 37-річної жінки, яка намагалася стрибнути з мосту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до відділення поліції №3 у смт Хорошів надійшло повідомлення про намір жінки вчинити самогубство.

На місце інциденту негайно вирушили офіцер громади та патрульні зі сектору реагування.

Жінка перебувала на краю мосту, маючи намір стрибнути у воду. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити контакт із постраждалою, надати їй емоційну підтримку та, застосовуючи психологічні методи, переконати відмовитися від трагічних намірів.

Після порятунку жінку передали медикам, які госпіталізували її до місцевої лікарні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли повішеним 17-річного хлопця. Юнак виховувався в прийомній родині, а попередньою версією причин трагедії називають нерозділене кохання. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі деталі інциденту.