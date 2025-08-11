Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 45-летний водитель Isuzu ехал в сторону Ровно. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 32-летний мужчина. В результате ДТП оба погибли на месте.

"Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем, особенно при движении на автодорогах с интенсивным трафиком. Выбирайте безопасную скорость, соблюдайте дистанцию и не выезжайте на встречную полосу без крайней необходимости", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.