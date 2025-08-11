19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 21:45

Смертельное ДТП в Житомирской области: водители погибли на месте

11 августа 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 11 августа на трассе Киев-Чоп. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 45-летний водитель Isuzu ехал в сторону Ровно. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком DAF, которым управлял 32-летний мужчина. В результате ДТП оба погибли на месте.

"Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем, особенно при движении на автодорогах с интенсивным трафиком. Выбирайте безопасную скорость, соблюдайте дистанцию и не выезжайте на встречную полосу без крайней необходимости", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария полиция
ДТП на Львовщине: авто столкнулось с подводой, пострадала 11-летняя девочка
11 августа 2025, 10:35
На Черниговщине в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами: 13 пострадавших
11 августа 2025, 08:29
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
11 августа 2025, 07:14
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
На Харьковщине авто слетело с дороги из-за ливня: водителя зажало внутри
12 августа 2025, 00:15
В Харьковской области мобилизовали полицейского, который пытался вывезти уклониста за границу
11 августа 2025, 23:45
РФ готовится к новому наступлению - Зеленский
11 августа 2025, 23:35
В школах Днепропетровской области появится новый предмет: что будут учить дети
11 августа 2025, 23:25
ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина
11 августа 2025, 23:15
В Запорожье стало больше городских автобусов
11 августа 2025, 22:55
В Ровенской области столкнулись две иномарки: трех человек госпитализировали
11 августа 2025, 22:45
В МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ
11 августа 2025, 22:25
В Житомирской области осудили мужчину, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю соседку
11 августа 2025, 22:15
Украинские военные ликвидировали российского комбрига в Донецкой области
11 августа 2025, 21:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »