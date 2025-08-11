Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 45-річний водій Іsuzu їхав у бік Рівного. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою DAF, яким керував 32-річний чоловік. Внаслідок ДТП обидва загинули на місці.

"Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом, особливо під час руху на автошляхах з інтенсивним трафіком. Обирайте безпечну швидкість, дотримуйтеся дистанції та не виїжджайте на зустрічну смугу без крайньої необхідності", - кажуть в поліції.

