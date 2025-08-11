19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 21:45

Смертельна ДТП на Житомирщині: водії загинули на місці

11 серпня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 11 серпня на трасі Київ-Чоп. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 45-річний водій Іsuzu їхав у бік Рівного. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою DAF, яким керував 32-річний чоловік. Внаслідок ДТП обидва загинули на місці.

"Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом, особливо під час руху на автошляхах з інтенсивним трафіком. Обирайте безпечну швидкість, дотримуйтеся дистанції та не виїжджайте на зустрічну смугу без крайньої необхідності", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

