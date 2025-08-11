На Черниговщине в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами: 13 пострадавших
ДТП произошло 10 августа около 17:00 вблизи села Городище Нежинского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе столкнулись легковушка и маршрутка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. За медицинской помощью обратились 13 человек, угрозы их жизни нет.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, 9 августа в Хмельницкой области столкнулись автомобили Denza N7 и MG 350. В результате ДТП погибли пять человек.
