Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На трассе столкнулись легковушка и маршрутка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. За медицинской помощью обратились 13 человек, угрозы их жизни нет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 9 августа в Хмельницкой области столкнулись автомобили Denza N7 и MG 350. В результате ДТП погибли пять человек.