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13 марта 2020, 15:36 65

В Украине первая смерть от коронавируса: умерла женщина из Житомирщины

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13 марта 2020, 15:36 65
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71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла
Фото: flickr
71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

Отмечается, что женщина находилась в группе риска, так как согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусной инфекцией COVID-19 с летальным исходом.

В Минздраве также сообщили, что близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала находятся под наблюдением врачей.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.


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