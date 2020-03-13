Коронавирус в Житомире: больницу и семью инфицированной охраняет полиция
Об этом в ходе брифинга 13 марта сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.
Отмечается, что работа полицейских переведена в усиленный режим несения службы.
"Обнаружили людей, которые контактировали. Сейчас ее семья находится в самоизоляции, ее охраняют. Вообще у нас полиция в Радомышле переведена на усиленный вариант несения службы, и семья охраняется патрульными, больница охраняется патрульными. Обнаружены все медицинские работники, которые были в контакте непосредственно с больной, и они находятся на изоляции", - сообщила Остапченко.
По ее словам, ситуация в городе контролируемая, полиция и администрация проводит мониторинг ситуации во избежание паники.
Сообщается, что на въездах и выездах из города будут проводить температурный скрининг, однако полностью ограничивать перемещения людей пока не планируют.
"Полиция, патрульные обеспечены средствами защиты. И они будут проводить температурный скрининг. У нас нет достаточного количества врачей, чтобы поставить их в каждую патрульную машину, поэтому это будет делаться средствами патрульной полиции", - сказала Остапченко.
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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
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