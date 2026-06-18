На Запорожье зафиксированы новые продвижения оккупантов – DeepState

Карта DeepState

Российские оккупанты продвинулись в среду, 17 июня, захватив 3 кв. км украинской территории к югу от Гуляйполя

Об этом свидетельствуют карты OSINT-проекта DeepState, передает RegioNews.

Продвижение зафиксировано за пределами населенных пунктов. О взятии определенных сел речь не идет.

Перед этим продвижение врага в этом районе DeepState фиксировалось 8 июня.

По другим направлениям фронта в среду без изменений.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия проводит наступательные операции по разным направлениям фронта. При этом РФ готовится к вероятному наступлению с Севера.

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