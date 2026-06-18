На Запоріжжі зафіксовано нові просування окупантів – DeepState

Мапа DeepState

Російські окупанти просунулись у середу, 17 червня, захопивши 3 кв. км української території на південь від Гуляйполя

Про це свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState, передає RegioNews.

Просування зафіксовано поза межами населених пунктів. Про взяття певних сіл не йдеться.

Перед цим просування ворога в цьому районі DeepState фіксував 8 червня.

На інших напрямках фронту в середу без змін.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія проводить наступальні операції на різних напрямках фронту. При цьому РФ готується до ймовірного наступу з Півночі.

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