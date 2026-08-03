Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила в рядах ВСУ еще одного агента российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленник приводил ракетно-дроновые атаки врага по Полтавщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Наведением обстрелов занимался завербованный россиянами мобилизованный в взвод технического обеспечения местной воинской части.

Приоритетной "целью" для корректировщика враг определил местные АЗС. Также фигурант должен был разведать информацию о пунктах базирования и передислокации Сил обороны в центральном регионе Украины.

По данным следствия, в поле зрения российского ГРУ мужчина попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах телеграмм-каналов. После вербовки он обходил местность во время суточных увольнений, чтобы обеспечить врагу актуальные фото и геолокации местных АЗС.

Кроме того, агент "слил" россиянам местоположение своей воинской части.

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" по месту прохождения службы. Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.