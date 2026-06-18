Враг атаковал пять районов Днепропетровщины: повреждены дома, предприятие и инфраструктура
В ночь на 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под огнем оказались Никополь, Красногригорьевская и Покровская громады. В результате атаки ранения получил 58-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В районе повреждены административное здание, инфраструктура, многоэтажки, частные дома и автомобили.
На Криворожье оккупанты атаковали Апостоловскую громаду – там побита инфраструктура. В городе Самар также повреждена инфраструктура.
В Каменском из-за атаки российских войск повреждено предприятие.
На Синельниковщине под ударом оказалась Васильковская громада. Там повреждены частные дома и автомобиль.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 896 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.