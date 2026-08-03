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В Виннице синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд для начала августа

Об этом сообщает Винницкий областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

В воскресенье, 2 августа, столбики термометров в областном центре поднялись до +34,8 °C. Максимальная температура воздуха в этот день превысила рекордный показатель 2017 года на 1,1 °C.

Предыдущий рекорд для 2 августа составил +33,7 °C и удерживался в течение девяти лет.

Напомним, 30 июня в четырех городах Житомирской области погода установила новые температурные рекорды. Столбики термометров поднялись до самых высоких отметок за все годы наблюдений.