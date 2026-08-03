За 40 км от границы с Украиной: Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду

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Беларусь начала формирование новой десантно-штурмовой бригады, которую планируют разместить вблизи украинской границы – примерно в 40 километрах от него

Об этом, как пишет "Зеркало недели", заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире белорусских СМИ, передает RegioNews.

По его словам, формирование нового соединения уже началось. На данный момент создан один батальон, а до конца года планируется сформировать еще один.

Параллельно идет комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки. Также в новой бригаде уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, назначен офицерский состав и укомплектован личный состав.

Дислокировать новое соединение планируют вблизи Гомеля – города на юго-востоке Беларуси, который расположен примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

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