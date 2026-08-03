12:35  03 августа
В Ровенской области во время купания погибла 15-летняя девушка
11:49  03 августа
В Виннице зафиксировали новый температурный рекорд
09:22  03 августа
На Львовщине водитель легковушки сбила парня и девушку
UA | RU
UA | RU
03 августа 2026, 12:23

Во Львовской области спасатели эвакуировали с гор туристку с переломом ноги

03 августа 2026, 12:23
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Львовщины
Читайте також
українською мовою

В Стрыйском районе Львовской области горные спасатели оказали помощь туристке, которая травмировалась во время похода на горе Кудрявец возле села Гребенов

Об этом информирует Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило 2 августа в 17:16. На место отправились спасатели Славской горной поисково-спасательной группы.

Как выяснилось, 42-летняя жительница Львова во время путешествия получила перелом левой ноги и нуждалась в медицинской помощи.

Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь, наложили транспортную шину и с помощью ношей и квадроцикла транспортировали ее к подножию горы.

В дальнейшем туристка в сопровождении родных отправилась в Сколевскую центральную районную больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, вечером 22 июля во время спуска с горы Ключ, у водопада Каменка и озера Журавлыне, львовянка отбилась от своей группы и заблудилась. Для розыска 68-летней женщины привлекли горных спасателей из Славского, спецтехнику, квадроцикл и беспилотник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область горы ГСЧС турист женщина перелом ноги
На Львовщине водитель легковушки сбила парня и девушку
03 августа 2026, 09:22
На Львовщине во время полевых работ перевернулся трактор: погиб 79-летний водитель
01 августа 2026, 13:13
На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: 11 человек травмированы
01 августа 2026, 10:29
Все новости »
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Общинам придется конкурировать за деньги ЕС: эксперты объяснили почему
03 августа 2026, 17:05
В Киевской области во время пожара стерни погиб человек
03 августа 2026, 16:59
Мощные взрывы в Днепре: россияне атаковали склады
03 августа 2026, 16:50
На Харьковщине вражеские дроны сожгли полицейский автомобиль
03 августа 2026, 16:46
Любовь для уклонистов: в Киеве разоблачили схему с браками
03 августа 2026, 16:35
Миллионные махинации на продуктах для Нацгвардии: на Полтавщине будут судить директора предприятия
03 августа 2026, 16:22
Массированный удар по транспортной инфраструктуре Одесщины: количество пострадавших резко возросло
03 августа 2026, 15:55
На Запорожье враг ударил по саперам ГСЧС во время разминирования
03 августа 2026, 15:40
На Днепропетровщине за 12 тысяч продавали "путевки" за границу для уклонистов
03 августа 2026, 15:05
В Полтавской области торговали инвалидностью для ухилянцев
03 августа 2026, 14:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Юрий Богданов
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »