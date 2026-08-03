Во Львовской области спасатели эвакуировали с гор туристку с переломом ноги

Фото: ГСЧС Львовщины

В Стрыйском районе Львовской области горные спасатели оказали помощь туристке, которая травмировалась во время похода на горе Кудрявец возле села Гребенов

Об этом информирует Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило 2 августа в 17:16. На место отправились спасатели Славской горной поисково-спасательной группы.

Как выяснилось, 42-летняя жительница Львова во время путешествия получила перелом левой ноги и нуждалась в медицинской помощи.

Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь, наложили транспортную шину и с помощью ношей и квадроцикла транспортировали ее к подножию горы.

В дальнейшем туристка в сопровождении родных отправилась в Сколевскую центральную районную больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, вечером 22 июля во время спуска с горы Ключ, у водопада Каменка и озера Журавлыне, львовянка отбилась от своей группы и заблудилась. Для розыска 68-летней женщины привлекли горных спасателей из Славского, спецтехнику, квадроцикл и беспилотник.