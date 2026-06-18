Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Великописаревской громаде в результате наезда на взрывной предмет погиб 63-летний велосипедист.

В Сумской громаде в результате атак БПЛА погиб 56-летний мужчина, травмированы 34-летняя женщина и мужчины 40 и 32 года. Повреждены многоквартирные и частные дома, СТО, автомобили. В результате удара по конюшне погибли три лошади.

В Шосткинской громаде в результате попадания БПЛА погиб 68-летний мужчина, ранены мужчины 60 и 42 лет. Повреждены многоквартирные дома, стадион, школа и автомобиль.

В Белопольской громаде из-за сброса взрывчатки с российского дрона ранен 75-летний мужчина.

В Глуховской громаде в результате удара БпЛА ранен 26-летний мужчина. Повреждены дома, автомобили, гаражи.

В Тростянецкой громаде в результате удара российского беспилотника травмированы 11-летняя девушка, мужчины 42 и 48 лет и женщины 36 и 47 лет. Разрушены АЗС.

Напомним, ночью 18 июня российские войска атаковали город Сумы ударными беспилотниками. После серии ударов спасатели работали на четырех локациях.