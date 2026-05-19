"Фронт еще увеличится": РФ готовит наступление со стороны Беларуси - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия проводит наступательные операции по разным направлениям фронта. При этом РФ готовится к вероятному наступлению с Севера

Об этом главком рассказал в интервью изданию "Militarnyi", передает RegioNews.

"Они пытаются проводить интенсивные наступательные действия. Особенность состоит в том, что они сейчас концентрируются на нескольких направлениях главных - это Покровское, Очеретовский, Александровский, Константиновский, Лиманский и частично Купянский. Также проводятся действия невысокой интенсивности вдоль государственной границы - в Харьковской и Сумской области", - говорит Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинские военные проводят наступательные и контрнаступательные операции там, где это возможно. При этом во время предыдущего наступления силам обороны удалось освободить около 500 квадратных километров территории.

В то же время существует реальная угроза наступательной операции РФ с территории Беларуси.

"Мы знаем, что российский Генштаб активно просчитывает и готовит наступательные операции с Севера. Это значит, что фронт еще увеличится", – говорит Сырский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский открыто заявил, что руководство РФ и Белоруссии обсуждают новые агрессивные операции против Украины. Кремль пытается "втянуть" Беларусь в войну.