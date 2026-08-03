Удар дрона по АЗС в Запорожье: ранения получили три женщины
В результате очередной вражеской атаки беспилотника по Запорожью 3 августа пострадали три человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Российский дрон попал в одну из АЗС в областном центре. От взрыва травмировались три женщины, которые в момент удара находились неподалеку.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, 3 августа российский дрон повредил линию электропередачи в Запорожье. Были обесточены более 45 тысяч потребителей.
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