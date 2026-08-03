Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате очередной вражеской атаки беспилотника по Запорожью 3 августа пострадали три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Российский дрон попал в одну из АЗС в областном центре. От взрыва травмировались три женщины, которые в момент удара находились неподалеку.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, 3 августа российский дрон повредил линию электропередачи в Запорожье. Были обесточены более 45 тысяч потребителей.