08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
07:59  28 мая
Пытались разобрать найденный дрон: на Черниговщине погибли два фермера
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 мая 2026, 09:27

Заморозка линии фронта в 2027 году: как война перейдет в хроническую фазу

28 мая 2026, 09:27
Читайте також українською мовою
Имел несколько длинных разговоров с коллегами-аналитиками, депутатами парламента и военными. И практически везде была одна и та же тема – действительно ли возможна заморозка линии боевого столкновения уже ближе к ноябрю этого года, как об этом заявил президент на встрече с депутатами своей фракции?
Имел несколько длинных разговоров с коллегами-аналитиками, депутатами парламента и военными. И практически везде была одна и та же тема – действительно ли возможна заморозка линии боевого столкновения уже ближе к ноябрю этого года, как об этом заявил президент на встрече с депутатами своей фракции?
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Услышал много скепсиса. Хотя были и те, кто с оценкой соглашается, мол, расчет президента базируется на том, что россияне просто не смогут наступать даже с учетом потенциальной мобилизации.

Но здесь (не имея разведданных) могу сказать, что логика в словах Зеленского действительно есть. Хотя это может быть не обязательно ноябрь или декабрь 26-го. Может быть январь 27-го, а то и март или июнь.

О 2027-м году как возможном этапе "высушивания" войны я говорю с 24-го (надо поискать видео, но мои знакомые могут подтвердить). Почему именно следующий год (конечно, если не произойдет непредвиденных катаклизмов)?

Логика такова – ресурс больших наступлений уже фактически можно объявлять завершенным. Мы видим это по карте. С каждым месяцем не уменьшается, а только расширяется серая килл-зона, контролируемая с двух сторон беспилотниками. Российская армия уже утратила темп наступления, ее наступательный потенциал "сточится". Также и у нас сокращаются возможности для масштабных контрнаступательных операций. Это значит, что фронт начинает цементироваться сам собой.

Приведет ли это к подписанию мирного соглашения? Вот здесь я очень сомневаюсь. Скорее всего, мы увидим нечто гораздо более тривиальное – медленный, постепенный переход войны в хроническое состояние. При этом ракеты и беспилотники в тылы могут какое-то время лететь и дальше – по энергетике, логистике, тыловым объектам. ДРГ продолжат работать. А на отдельных участках фронта и дальше будут бои за посадки, высоты и села. Просто масштаб войны станет другим.

"Заморозка" будет очень условной. Потому что де-факто это будет не мир, а что-то вроде уже подзабытого АТО – с периодическими вспышками противостояния. И, возможно, без официального меморандума. Путин вряд ли будет что-то подписывать с Зеленским априори. Причины всем ясны.

Но этот этап нам принесет новые вызовы. И они будут политическими.

Вся энергия, которую общество годами тратило наружу, начнет разворачиваться внутрь страны. А это означает жесткую (очень жесткую) внутреннюю политику. И потенциальные выборы в том же 27-м году.

После лет Великой войны общество захочет ответа на два вопроса – кто виноват, что произошла пятилетняя полномасштабная война и что делать дальше? Советую потенциальным кандидатам уже задуматься над этими двумя вопросами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война линия фронта заморозка наступление фронт контрнаступление политика
 
Подписывайтесь на RegioNews
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Кредит на миллиарды евро от ЕС: в Раде готовят ратификацию соглашения
28 мая 2026, 09:22
На Буковине накрыли две нелегальные АЗС: изъято 11 тонн суррогатного дизтоплива
28 мая 2026, 09:14
На Волыни столкнулись автомобиль и школьный автобус: 9 пострадавших, среди них – пятеро детей
28 мая 2026, 08:57
Обстрелы Харьковщины: двое пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры
28 мая 2026, 08:56
Тело в обгоревшем авто: в Винницкой области полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины
28 мая 2026, 08:43
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
28 мая 2026, 08:38
РФ ночью запустила по Украине "Кинжал" и около 150 ударных беспилотников
28 мая 2026, 08:30
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
28 мая 2026, 08:20
В Херсонской области из-за российских атак один человек погиб, среди 15 раненых – два ребенка
28 мая 2026, 08:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »