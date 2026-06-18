Россия атаковала Полтавщину: поврежден энергообъект, есть отключение света
В ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
По его словам, в Полтавском районе под удар попали промышленное и частное предприятие. В результате атаки повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы, его госпитализировали.
Вражеские беспилотники попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. После удара произошло отключение электроэнергии.
Сейчас бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
В Миргородском районе в результате падения беспилотника повреждены складские помещения. По предварительным данным, в этом случае пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 18 июня российские войска более 10 раз ударили по пяти районам Днепропетровской области, применив артиллерию, ударные беспилотники и авиабомбу. Есть повреждения и пострадавший.