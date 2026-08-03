Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение в Службу спасения в 21:24. К поисковой операции привлекли водолазов и бойцов ГСЧС. Спасатели обеспечивали освещение и обследование территории.

В результате из воды извлекли тело 15-летней девушки без признаков жизни.

Обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 1 августа в Ровенской области тяжело травмировался 17-летний юноша, когда прыгнул с пирса и ударился о дно.