17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
01 февраля 2026, 13:40

В Винницкой области мужчина стрелял в ТЦК

01 февраля 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 1 февраля около 10.40 на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Правоохранители Винницы начали искать стрелку

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители. неизвестный мужчина увидел военных ТЦК (группу оповещения) и произвел в их сторону несколько выстрелов. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. К счастью, никто не пострадал.

"Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.

стрельба ТЦК Винницкая область
