В Винницкой области мужчина стрелял в ТЦК

Фото из открытых источников

Инцидент произошел 1 февраля около 10.40 на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Правоохранители Винницы начали искать стрелку

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители. неизвестный мужчина увидел военных ТЦК (группу оповещения) и произвел в их сторону несколько выстрелов. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. К счастью, никто не пострадал.

"Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.