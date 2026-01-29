Кривой Рог под ударом дронов: одна погибшая, трое раненых, полиция работает на месте
В Кривом Роге и прилегающих районах продолжаются работы после атаки вражеских дронов, которая унесла жизнь одной женщины и травмировала еще трех человек
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
29 января российская армия нанесла удар беспилотниками по городу. В результате атаки разрушен один дом, повреждены более десяти частных жилых построек. В одном из домовложений вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС.
На местах поражений работают профильные службы, в частности следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория, чтобы обеспечить безопасность жителей и задокументировать последствия атаки.
Следователи полиции собирают вещественные доказательства и фиксируют повреждения домов, чтобы установить полный масштаб разрушений и предоставить материалы для расследования.
Напомним, 29 января Днепропетровская область подверглась новым атакам с использованием беспилотников и авиационных боеприпасов. В течение дня в области фиксировали разрушения жилья, инфраструктуры и объектов энергетики в нескольких громадах.