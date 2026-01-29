20:26  29 января
Трамп попросил Путина не обстреливать Киев
19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 19:57

Кривой Рог под ударом дронов: одна погибшая, трое раненых, полиция работает на месте

29 января 2026, 19:57
Фото: пресс-служба полиции
В Кривом Роге и прилегающих районах продолжаются работы после атаки вражеских дронов, которая унесла жизнь одной женщины и травмировала еще трех человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

29 января российская армия нанесла удар беспилотниками по городу. В результате атаки разрушен один дом, повреждены более десяти частных жилых построек. В одном из домовложений вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС.

На местах поражений работают профильные службы, в частности следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория, чтобы обеспечить безопасность жителей и задокументировать последствия атаки.

Следователи полиции собирают вещественные доказательства и фиксируют повреждения домов, чтобы установить полный масштаб разрушений и предоставить материалы для расследования.

Напомним, 29 января Днепропетровская область подверглась новым атакам с использованием беспилотников и авиационных боеприпасов. В течение дня в области фиксировали разрушения жилья, инфраструктуры и объектов энергетики в нескольких громадах.

Днепропетровская область Кривой Рог атака дроны ГСЧС разрушения
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
