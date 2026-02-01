17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2026, 13:15

"Украина готова к предметному разговору": Зеленский анонсировал новые переговоры

01 февраля 2026, 13:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Переговорный процесс по войне в Украине продолжается. Президент рассказал, когда будут следующие встречи

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, он выслушал доклад украинской переговорной команды. Он сообщил, что следующие трехсторонние встречи (Украина, США и РФ) состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

"Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Благодарю всех, кто помогает", - говорит президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередные призывы РФ приехать в Москву на переговоры с Путиным. По мнению украинского президента, такая встреча невозможна.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ переговоры
Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января
31 января 2026, 09:37
Илон Маск обещает поддержку в борьбе с российскими дронами, управляемыми через Starlink
30 января 2026, 19:08
Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
01 февраля 2026, 15:20
В Черновцах мужчина украл сумку женщины прямо из детской коляски
01 февраля 2026, 14:45
В Винницкой области мужчина стрелял в ТЦК
01 февраля 2026, 13:40
Россияне ударили по роддому в Запорожье: среди пострадавших женщины, которые были на осмотре
01 февраля 2026, 12:45
На Харьковщине медики спасли жизнь пенсионерки, у которой остановилось сердце
01 февраля 2026, 12:25
25 тысяч "зелеными" за работу в СБУ: в Одесской области разоблачили дельца, который торговал должностями
01 февраля 2026, 11:40
В Днепропетровской области женщина подложила взрывчатку под авто военного
01 февраля 2026, 11:20
Россияне накрыли артиллерией Запорожскую область
01 февраля 2026, 11:00
Еще 1000 домов в Киеве остаются без тепла
01 февраля 2026, 10:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »