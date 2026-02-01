"Украина готова к предметному разговору": Зеленский анонсировал новые переговоры
Переговорный процесс по войне в Украине продолжается. Президент рассказал, когда будут следующие встречи
Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.
По словам Владимира Зеленского, он выслушал доклад украинской переговорной команды. Он сообщил, что следующие трехсторонние встречи (Украина, США и РФ) состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
"Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Благодарю всех, кто помогает", - говорит президент Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередные призывы РФ приехать в Москву на переговоры с Путиным. По мнению украинского президента, такая встреча невозможна.
