17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
01 лютого 2026, 15:20

Росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю: серед постраждалих чотирирічна дитина

01 лютого 2026, 15:20
Фото: ОВА
Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Вдень 1 лютого ворог завдав повторну атаку

Про це повідомив голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, в одному з районів міста вибухнув російський безпілотник. Попередньо, дістали травми троє людей. Серед них чотирирічний хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих жінки, які були на огляді.

обстріл атака Запорізька область
