Росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю: серед постраждалих чотирирічна дитина

Фото: ОВА

Про це повідомив голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, в одному з районів міста вибухнув російський безпілотник. Попередньо, дістали травми троє людей. Серед них чотирирічний хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих жінки, які були на огляді.