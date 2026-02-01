Росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю: серед постраждалих чотирирічна дитина
Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Вдень 1 лютого ворог завдав повторну атаку
Про це повідомив голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, в одному з районів міста вибухнув російський безпілотник. Попередньо, дістали травми троє людей. Серед них чотирирічний хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих жінки, які були на огляді.
