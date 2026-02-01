В Черновцах мужчина украл сумку женщины прямо из детской коляски

Фото из открытых источников

В Черновцах апелляционный суд назначил реальный срок заключения мужчине, который открыто ограбил женщину. Он вырвал ее сумку прямо из детской коляски

Об этом сообщает "Судебно-юридическая", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом 2025 года. 33-летний мужчина возле магазина в Черновцах заметил на детской коляшке женскую сумку. Он вырвал сумку и скрылся. Имелись деньги и документы женщины. Шевченковский районный суд Черновцов признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы, однако уволил его от отбывания наказания с испытанием сроком на три года.

Однако прокурор обжаловал приговор. Суд отметил, что это преступление является тяжким и корыстным, было совершено во время военного положения. Кроме того, оказалось, что у мужчины была непогашенная судимость.

Апелляционный суд назначил наказание в виде реального лишения свободы на три года. Осужденного заключили под стражу непосредственно в зале суда.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе . Правоохранители задержали фигуранта, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.