03 февраля 2026, 13:35

В Закарпатье мужчина с ножом набросился на собственного сына

03 февраля 2026, 13:35
Фото: Нацполиция
На Мукачевщине полиция задержала мужчину. После ссоры с сыном он ранил его ножом

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 2 февраля в селе Кольчино. Госпитализирован 37-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что ударил ножом его отец.

Как выяснили правоохранители, потерпевший поругался с 57-летним отцом во время застолья с алкоголем. Когда между ними произошел конфликт, отец ударил сына ножом. Сейчас он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. По делу продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь . Правоохранители оперативно задержали 40-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении.

