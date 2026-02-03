В Закарпатье мужчина с ножом набросился на собственного сына

Фото: Нацполиция

На Мукачевщине полиция задержала мужчину. После ссоры с сыном он ранил его ножом

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 2 февраля в селе Кольчино. Госпитализирован 37-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что ударил ножом его отец.

Как выяснили правоохранители, потерпевший поругался с 57-летним отцом во время застолья с алкоголем. Когда между ними произошел конфликт, отец ударил сына ножом. Сейчас он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. По делу продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

