Фото: СБУ

СБУ задержала в Донецкой области еще одного российского агента. По заказу ФСБ он корректировал вражеский огонь по прифронтовой Дружковке и ее окрестностям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задачу оккупантов выполнял 41-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и ждал полной оккупации региона. В поле зрения врага он попал, когда написал в чат-бот российской спецслужбы о готовности к сотрудничеству.

Установлено, что, избегая призыва, фигурант почти не выходил из дома. Поэтому для сбора координат потенциальных целей он обманом привлек свою мать, которая не догадывалась о его работе на ФСБ.

Задокументировано, как женщина проходила по городу во время получения волонтерской помощи и по просьбе сына обращала внимание на локации украинских защитников. По возвращении домой фигурант расспрашивал у нее о местах сосредоточения Сил обороны или движении военных колонн в направлении передовой.

Полученную информацию он сразу "сливал" своему куратору – сотруднику ФСБ, который дистанционно завербовал уклониста и поручил ему корректировать атаки РФ.

С помощью агента оккупанты надеялись отслеживать и обстреливать позиции украинских войск.

СБУ задержала злоумышленника по месту жительства. Также провела меры по обеспечению локаций Сил обороны в зоне разведактивности врага.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с поличным на ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине СБУ задержала 42-летнего агента ФСБ, корректировавшего артиллерийские обстрелы и дроновые удары по Никополю – скрывавшийся от мобилизации безработный мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы через сайт знакомств.