На Волыни будут судить водителя по ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка

Фото: прокуратура

На Волыни будут судить водителя за смертельное ДТП в Торчине. В результате аварии погибла несовершеннолетняя

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла 19 декабря прошлого года. 21-летний водитель Volkswagen ехал по автодороге в поселке Торчин. Он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на обочину, из-за чего допустил занос транспортного средства, наезд на придорожное дерево и опрокидывание на крышу.

В результате аварии 17-летняя пассажирка погибла на месте. В настоящее время водитель находится под круглосуточным домашним арестом.

"Прокуроры отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего волынянина по факту совершения нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

