03 февраля 2026, 12:45

Хищение продуктов более чем на 3 млн грн на Киевщине: командира в/ч разоблачили как организатора

03 февраля 2026, 12:45
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили командира одной из воинских частей в Киевской области, который организовал хищение продуктов, предназначенных для вверенных ему бойцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, командир назначил начальницей столовой доверенное лицо, непосредственно организовавшее похищение продуктов. Затем на должность начальника продовольственного состава назначил ее дочь, что позволило бесконтрольно получать и выдавать продукты питания. Часть из них практически не использовалась для приготовления пищи для военнослужащих.

Кроме того, по рекомендации руководительницы столовой командир назначил инструктора столовой, не осуществлявшей надлежащего контроля за закладкой продуктов и соответствием объемов приготовленных блюд утвержденному меню.

Также командир разрешал использовать служебный микроавтобус для перевозки продуктов, в том числе украденных.

Продукты похищали, по меньшей мере, дважды в месяц, начиная с января 2025 года. Правоохранители задокументировали пять эпизодов преступной деятельности.

Командиру сообщили о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают окончательную сумму ущерба и других сообщников.

Напомним, хищение продуктов более чем на 3 млн грн в одной из воинских частей в Киевской области правоохранители разоблачили в ноябре 2025 года. Тогда подозрения получили начальница столовой, инструктор и водитель.

