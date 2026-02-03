240 тыс. за один флакон: Прикарпатье требует финансирования от государства на дорогостоящее лекарство для пациентов с редким заболеванием

Фото: ГО "Захист держави"

На Прикарпатье 12 человек с редким диагнозом, который нуждается в дорогостоящих лекарствах. Поэтому область нуждается в софинансировании из государственного бюджета

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Руководитель Ивано-Франковской организации ОО "Захист держави" Оксана Криницкая встретилась с директором департамента здравоохранения ОВА Александрой Бойчук. Они обсудили обеспечение пациентов с СМА жизненно необходимым препаратом "Рисдиплам".

Толчком стала история семьи Уманцовых. Одинокая мама воспитывает сына Максима и дочь Тамару. Оба ребенка имеют СМА третьего типа.

На закупку "Рисдиплама" в 2026 году в областном бюджете планируют заложить 2 миллиона гривен. На ближайшей сессии областного совета уже будет вынесен этот вопрос. Однако этих средств будет недостаточно.

"Сейчас в Прикарпатье - 12 человек из СМА, и этих средств, конечно, будет недостаточно. Именно поэтому область нуждается в софинансировании из государственного бюджета. Только один флакон препарата стоит примерно 240 тыс. грн, а на одного человека нужно три флакона ежемесячно", - говорят активисты.

Примечание. Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это тяжелое, редкое наследственное генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга.