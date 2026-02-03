00:55  03 февраля
03 февраля 2026, 13:19

В Киевской области будут судить предпринимателя за нелегальную АЗС

03 февраля 2026, 13:19
Фото: БЭБ
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Борисполе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

АЗС работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, отсутствовали лицензии на розничную торговлю горючим, паспорта качества топлива и документы о его происхождении.

Во время обысков правоохранители изъяли 2 емкости для хранения горючего, 2 топливно-распределительных комплекса и почти 8000 литров горючего. Кроме того, изъяли финансово хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Фигуранта будут судить по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконный сбыт подакцизных товаров).

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали три нелегальных автозаправочных станций в Броварском и Бориспольском районах области в Киевской области.

