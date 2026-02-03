00:55  03 февраля
03 февраля 2026, 14:17

В Киеве сильно поврежден объект, обеспечивающий тепло в Дарницком и Днепровском районах

03 февраля 2026, 14:17
Иллюстративное фото: ГСЧС
Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в этих домах, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что в этих более 1100 домах утром слили воду в системах отопления во избежание размерзания.

Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления. Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском – 4.

Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов – в Днепровском районе (тоже на 20 локациях).

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС, в том числе по ссылке.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские военные атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Под прицелом врага находились пять районов столицы. В результате массированной атаки на город пострадали пять человек.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

