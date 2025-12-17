Россияне ударили по Херсону: один из раненых – в тяжелом состоянии
Во вторник, 16 декабря, около 21:30 россияне нанесли дроновый удар по Днепровскому району Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА
Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. В больницу в тяжелом состоянии доставили 37-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, обломочные ранения и открытый перелом костей ноги.
Еще у одного 38-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, ранения спины и ноги. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. Повреждены несколько частных домов, пострадали два человека.
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Киеве мужчина тяжело ранил сестру ножом – его задержали
17 декабря 2025, 09:10На оккупированных территориях в украинцев будут забирать жилье – подписан закон
17 декабря 2025, 08:53Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "ливне" его интимных фото
17 декабря 2025, 08:38Полиция уже получила указания готовиться к выборам – Борислав Береза
17 декабря 2025, 08:23На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
17 декабря 2025, 08:16В Словакии автобус с украинцами съехал с дороги и опрокинулся
17 декабря 2025, 07:53Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
17 декабря 2025, 07:49На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 07:35В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »