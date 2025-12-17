08:16  17 декабря
17 декабря 2025, 07:56

Россияне ударили по Херсону: один из раненых – в тяжелом состоянии

17 декабря 2025, 07:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 16 декабря, около 21:30 россияне нанесли дроновый удар по Днепровскому району Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА

Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. В больницу в тяжелом состоянии доставили 37-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, обломочные ранения и открытый перелом костей ноги.

Еще у одного 38-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, ранения спины и ноги. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. Повреждены несколько частных домов, пострадали два человека.

